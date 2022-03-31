Ижевск, 31 марта, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития Удмуртии запустило портал для поиска работы и специалистов в сфере IT. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Цитата из к/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США — Австралия В цифровом мире

Глава республики Александр Бречалов отметил, что сейчас появление такой платформы актуально как никогда и заверил, что соискателям будет оказана вся возможная помощь.

«С введением санкций и уходом некоторых компаний с российского рынка специалисты могут оказаться в ситуации поиска нового места работы», — добавил он.

На портале izh. digital/vacancy специалисты получают возможность заполнить анкету, которая в дальнейшем будет направлена возможным работодателям с учетом профессиональных навыков и опыта кандидата. После рассмотрения резюме компания выходит на связь непосредственно с соискателем и проводит собеседование. Предлагаются как рабочие места в офисе, так и вакансии в дистанционном режиме.

ИА REGNUM напоминает, в Удмуртии число компаний, которые работают в сфере информатизации и связи, выросло на 23% по сравнению с 2017 годом и составило 864 компании. Средняя зарплата сотрудников предприятий отрасли в течение года выросла с 34,595 до 40,82 тыс. рублей.

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