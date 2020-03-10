Ижевск, , 11:55 — REGNUM В Удмуртии число компаний, которые работают в сфере информатизации и связи, выросло на 23% по сравнению с 2017 годом и составило 864 компании. Об этом сообщает министерство информатизации и связи республики.

Оборот IT-компаний вырос на 8,7% по сравнению с показателем 2018 года и составил 16,892 млрд рублей. Более 1,709 млрд рублей перечислено налогов от информационных компаний.

Средняя зарплата сотрудников предприятий отрасли в течение года выросла с 34,595 до 40,82 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти республики решили создать АНО «Цифровая экономика Удмуртской Республики». Согласно документу, организация будет заниматься реализацией целей и задач национального проекта «Цифровая экономика».

Целью деятельности АНО определено предоставление социально значимых, культурных, просветительских, информационных, экспертных, консультационных, правовых, образовательных услуг в сфере развития и использования технологий цифровой экономики.