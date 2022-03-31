Приштина, 31 марта 2022, 20:13 — REGNUM В министерстве образования Косово приняли решение удовлетворить представленное в феврале 2022 года требование профсоюза преподавателей о прекращении выплаты заработной платы 32 сербским чиновникам, отвечающим за гражданскую оборону в учебных заведениях. Подобное заявление было сделано главой министерства образования Косово Арберие Нагавци в ходе заседания парламента 31 марта.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, аудиторская проверка показала, что чиновники массово прогуливали работу.
Глава парламентской комиссии по контролю за государственными финансами Хюкмете Байрами при этом в ходе заседания призвала минобразования принять меры о закупке дополнительных 10% школьных учебников с целью не допустить их нехватки или задержки закупок.
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