Приштина, Сербия, 31 марта, 2022, 20:13 — ИА Регнум. В министерстве образования Косово приняли решение удовлетворить представленное в феврале 2022 года требование профсоюза преподавателей о прекращении выплаты заработной платы 32 сербским чиновникам, отвечающим за гражданскую оборону в учебных заведениях. Подобное заявление было сделано главой министерства образования Косово Арберие Нагавци в ходе заседания парламента 31 марта.

Скриншот страницы в социальной сети Facebook Представительница администрации премьер-министра Косово Авдуллы Хоти Ардита Души с ключом от Белого дома

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, аудиторская проверка показала, что чиновники массово прогуливали работу.

Глава парламентской комиссии по контролю за государственными финансами Хюкмете Байрами при этом в ходе заседания призвала минобразования принять меры о закупке дополнительных 10% школьных учебников с целью не допустить их нехватки или задержки закупок.