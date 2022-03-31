Приштина, Сербия, 31 марта, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 31 марта провела встречу с бывшими лидерами Армии освобождения Косово, обвиняемыми Специальным трибуналом по Косово в военных преступлениях и отбывающими предварительное заключение в Гааге.

Vetevendosje.org Альбулена Хаджиу

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хаджиу провела встречу с бывшим спикером парламента Косово Якупом Красничим и бывшим заместителем организации ветеранов Армии освобождения Косово Насимом Харадинаем, опубликовавшим списки свидетелей обвинения против лидеров косовских албанцев.

30 марта Хаджиу провела встречу со своим соратников по партии Реджепом Селими и бывшим представителем Организации ветеранов УЧК Хюсни Гуцати.

Отметим, политические противники «Движения за самоопределения» — бывшие лидеры Демократической партии Косово Хашим Тачи и Кадри Весели — отказались встречаться с Хаджиу.