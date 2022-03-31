Москва, , 21:22 — REGNUM Киностудия Disney прекращает прокат своих фильмов в России. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» 31 марта.

Walt Disney

Сообщается, что с 7 апреля 2022 года из расписания киносетей пропадут уже вышедшие в прокат картины. Известно, что ограничения затронут как зарубежные, так и российские проекты студии.

Напомним, что в начале марта 2022 года стало известно о том, что Disney остановила выпуск новых лент в России из-за спецоперации на территории Украины. Также киностудия отняла лицензии у российских стриминговых сервисов.

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