Сыктывкар, , 19:22 — REGNUM Нефтеперерабатывающие предприятия Коми за год увеличили поставки бензина в российские регионы на 20%, сообщает Комистат.

Бензовоз

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«В феврале потребителям в Республике Коми было отгружено 28% поставленного на российскую территорию автомобильного бензина, 78% — дизельного топлива и весь объем топочного мазута», — сообщили в ведомстве.

Наибольшие объемы автомобильного бензина были направлены в Архангельскую, Ленинградскую и Вологодскую области (21%, 15% и 11% от объема поставок соответственно), дизельного топлива — в г. Санкт-Петербург и Тюменскую область (7% и 5%). Помимо российских регионов топочный мазут отгружался на экспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, бензин в России стал дешеветь на фоне снижения оптовых цен.