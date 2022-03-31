Москва, 31 марта, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Россия в качестве ответной меры на антироссийскую политику внесла в «черный список» членов высшего руководства Евросоюза, сообщает 31 марта МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

В «черный список» попали большинство депутатов Европарламента, руководители военных структур, а также ряд еврокомиссаров.

«Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику», — указано в заявлении МИД России, опубликованном 31 марта на официальном сайте ведомства