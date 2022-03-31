Москва, 31 марта, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Запустить механизм возврата денег российским гражданам, которые приобрели билеты на отменённые из-за санкций рейсы, поручил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин «Безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег».

Президент отметил, что «многие маршруты закрыты», так что «нужно выдать деньги». Механизм возврата нужно запустить в сжатые сроки.