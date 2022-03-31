Москва, , 18:22 — REGNUM В четверг, 30 марта в Москве состоялся первый Деловой форум блогеров, организованный президентской платформой «Россия — страна возможностей» и ее флагманским проектом «ТопБЛОГ». В форуме приняли участие 450 человек из 54 регионов России.

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Деловой форум блогеров стартовал с открытого разговора на тему «Новая медиареальность». В дискуссии приняли участие генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, генеральный директор холдинга «News Media» Максим Иксанов, генеральный директор АО «Русская медиагруппа» Любовь Маляревская, заместитель генерального директора «Газпром-медиа Холдинг» Александр Моисеев и наставник проекта «ТопБЛОГ» Алексей Жирухин. Модераторами дискуссии выступили основатель коммуникационного агентства «bQ Group», автор образовательной программы «Digital-продюсер» НИУ ВШЭ, эксперт проекта «ТопБЛОГ» Дмитрий Бескромный и руководитель молодежных проектов платформы «Россия — страна возможностей», автор проекта «ТопБЛОГ» Ирина Карих.

Эксперты обсудили нововведения в сфере социальных медиа и тренды блогерства в России в 2022 году, возможности для блогеров и SMM-специалистов.

Александр Моисеев рассказал о развитии Rutube как большом социальном лифте, о новом проекте Yappy, аудитория которого в марте выросла на 68%.

«Мы максимально гибко слушаем то, что говорят пользователи наших сервисов, именно вы драйвите то, куда развивается платформа, нам очень важно слышать ваше мнение», — подчеркнул Александр Моисеев.

О том, какие форматы для блогеров, для реализации и поиска себя сейчас в приоритете, о популярных направлениях рассказала Любовь Маляревская: «Блогеры — это наши коллеги по цеху, наши соратники. Яркая поддерживающая история — это взаимодействие нашего холдинга с блогерами. Очень популярное и перспективное направление сейчас — это подкасты».

Максим Иксанов добавил, что сейчас особенно важно не забывать о ключевом принципе журналистики — фактчекинге, особенно в Telegram.

«В этом году мы будем распределять порядка 15 млрд рублей государственной субсидии на поддержку контента в интернете, это инвестиция в то, чтобы каждый мог создавать то, что ему больше всего хочется. На конкурс могут податься российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Очень многие хотят производить социально значимый контент, запрос на позитивный контент невероятно растет», — отметил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.

Далее блогеры приняли участие в суперлекциях. На суперлекции «Публикуй по правилам: твои права в социальных сетях» от финалистки проекта «ТопБЛОГ» и доцента МГЮА Елены Гринь, основательницы Высшей школы медиации, адвоката с 19-летним стажем Юлии Дубининой и заместителя главного редактора Российского агентства правовой информации (РАПСИ) Ольги Бинды. Елена рассказала о правилах, которые необходимо соблюдать при репосте контента: всегда указывать автора, давать ссылку на источник и использовать контент исключительно в некоммерческих целях, соблюдая допустимый объём цитирования. Юлия Дубинина обозначила, что делать с социальными сетями, признанными экстремистскими на территории России. Юрист посоветовала не использовать ссылки на запрещённые платформы, их название, логотип и переводить аудиторию на другие площадки. Ольга Бинда призвала юридических блогеров объединяться для взаимопомощи и решения общих проблем, демонстрируя свою профессиональную экспертизу.

На суперлекции «Меры поддержки в России для создателей контента» руководитель пресс-службы АНО «Институт развития интернета» Николай Тертычный рассказал о форматах получения финансовой, организационной и информационной поддержки для создателей интернет-контента. АНО «Институт развития интернета» осуществляет поддержку в рамках двух конкурсов. Первый — это конкурс создания контента для молодежи: создание социально значимого контента о проблемах молодежи, достижениях, открытиях и развитии страны, об истории и культуре, межнациональных отношениях, традиционных ценностях, мотивации и профориентации. Второй конкурс — национальный контент о качественных изменениях в здравоохранении, науке, культуре, туризме. В 2020—2021 гг. был профинансирован 671 проект.

Блогеры также успели посетить познавательные воркшопы от экспертов и авторов платформ ВКонтакте и Одноклассники, Telegram, Яндекс. Дзен, RuTube. Участникам рассказали о правилах эффективного взаимодействия со СМИ, особенностях аудиторий на каждой из площадок, запуске собственного подкаста и главных трендах визуального, текстового и видеоконтента.

После мастер-классов участники форума приняли участие в конференция провалов от наставников и партнеров проекта «ТопБЛОГ» «Бывшие миллионники». Блогеры Елена Летучая, Наталья Медведева, Максим Мяков, Сергей Штепс, MIA BOYKA, Юлия Дубинина, TOSHAYO, Зера Черешнева и Андрей Федотов рассказали о своих ошибках в профессиональной деятельности, которые помогли им стать сильнее и найти новые возможности.

«Если вы где-то оступились, не получилось так, как вам хотелось бы, воспринимайте это как индивидуальный, личный путь, который обязательно, если вы будете слушать себя, приведет вас в ту конечную точку, где вы будете счастливы, где вы будете заниматься своим любимым делом, улыбаться, стать лучше и профессиональнее, чего я вам желаю», — обратилась к участникам форума телеведущая, наставник проекта «ТопБЛОГ» Елена Летучая.

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