Волгоград, 31 марта, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В 2022 году Волгоградская область планирует получить 4,7 млн тонн зерна, свыше миллиона тонн овощей и 155 тысяч тонн плодов. Такие данные приведены 31 марта на заседании по обеспечению продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото предоставлено пресс-службой олимпиады «Я — профессионал» Пшеница

Власти ожидают рост объёмов производства по всем товарным группам — зерно, овощи, плоды, молоко, мясо и яйцо. Под урожай 2022 года с учётом озимого и ярового клина отведено 3,15 млн гектаров, что на 600 га больше, чем в 2021 году. Увеличены площади культур закрытого грунта — регион входит в пятёрку российских лидеров, а по овощам и маличным занимает третье место. Целевыми показателями на 2022 год в рамках импортозамещения станут производство 4,7 млн тонн зерна, 1,050 млн тонн овощей и 155 тысяч тонн плодов.

«В это непростое время на всех нас, на АПК Волгоградской области ложится дополнительная ответственность за выполнение производственных планов и реализацию инвестиционных проектов, особенно в сфере импортозамещения», — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.

На юге области весенний сев стартовал в Чернышковском и Котельниковском районах.