Вашингтон, 31 марта, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В США число граждан, подающих заявки на пособие по безработице, за неделю выросло на 14 тысяч — до 202 тысяч человек. При этом на фоне нехватки кадров работодатели увольняют все меньше сотрудников, сообщает 31 марта Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Количество заявок снизились с рекордно высоких показателей апреля 2020 года, когда цифра достигала 6,149 млн. При этом опрошенные изданием экономисты прогнозировали, что за неделю за пособием обратятся 197 тысяч американцев. Неделей ранее количество первичных обращений за пособиями сократилось на 28 тысяч и составило 187 тысяч.

Напомним, что ранее американские работодатели во главе с государственными органами объявили, что в марте планируют нанять до 105 224 работников.