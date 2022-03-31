Нижневартовск, Югра, 31 марта, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В аптеках Нижневартовска (ХМАО) исчез препарат против эпилепсии «Депакин хроно». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Лекарства

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

В департаменте здравоохранения Югры отсутствие лекарств в аптеках связывают исключительно с нездоровым ажиотажем.

«Люди в панике скупают годовые запасы препаратов, спрос на некоторые из которых вырос в 5−10 раз», — заявляет руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

По информации АО «Санофи Россия», лекарство «Депакин хроно» производится и доставляется в аптечные и медицинские организации.

На сегодняшний день в Югре в рамках льготного лекарственного обеспечения достаточно противосудорожного препарата с МНН вальпроевая кислота, в том числе под торговым наименованием «Депакин Хроно». Также его можно получить по предзаказу или рецепту, отметили в депздраве региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области, Югре и на Ямале исчезали из аптек препараты «L-тироксин» и «Эутирокс». На данный момент дефицит восполнен.