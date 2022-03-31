Панама, 31 марта, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Строители Панамы поддержали призыв к общенациональной забастовке 4 апреля сразу после встречи лидеров профсоюза рабочих с президентом Лаурентино Кортисо. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Мария Плотникова ИА REGNUM Панама-Сити, Панама, 2017 год

Национальный союз работников строительной отрасли Панамы на встрече с главой государства выступил с требованием о корректировке заработной платы, в ответ Кортисо лишь пообещал поговорить с директорами строительных корпораций. Для решения проблемы президент проведет встречу с главой Панамской строительной палаты. Президент надеется достичь консенсуса за счет поэтапного увеличения заработной платы в течение следующих четырех лет.

Тем не менее профсоюз заявил о проведении своей собственной забастовки 1 апреля независимо от итогов переговоров президента со строительными компаниями.