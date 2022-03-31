Белгород, 31 марта, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Около пяти килограммов наркотического вещества изъято у транзитного курьера в Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 31 марта официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Наркотики изъяли у гражданки России 1981 года рождения, участницы межрегиональной преступной группы. Женщину задержали с поличным на стадии приготовления к дальнейшему бесконтактному сбыту запрещённого вещества.

Ивнянский районный суд приговорил злоумышленницу к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Решение вступил в законную силу.