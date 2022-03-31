Киев, 31 марта, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Об уничтожении в ходе российской спецоперации на Украине практически всего оборонного производства заявил 31 марта советник главы офиса президента республики Алексей Арестович в своём комментарии в интернете.

Facebook.com/alexey.arestovich Алексей Арестович

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Комментируя ход российско-украинских переговоров, представитель Киева заверил аудиторию, что Украина несёт серьёзные потери. Так, по его оценке, российские военные «уничтожили нашу военную промышленность».

Он назвал «идеальным» проект договора с Россией, который украинская сторона передала в ходе встречи с российской делегацией в Стамбуле. По его словам, договор, если представить, что его подпишут, «улучшает наше положение в несколько раз принципиальнейшим образом».