Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2022 году подтвердили представители 69 из 190 стран, об этом 31 марта сообщили в пресс-службе «Росконгресса».

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ

Напомним, Петербургский международный экономический форум был впервые проведен в 1997 году и с тех пор стал ежегодным. В этом году 25-й, юбилейный форум состоится 15−18 июня 2022 года. На него были приглашены иностранные участники более чем из 190 государств.

Свое участие в мероприятиях ПМЭФ-2022 уже подтвердили представители из 69 стран и территорий: Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Германия, Гонконг (Китай), Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Иран, Италия, Йемен, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Монако, Монголия, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Палестина, Республика Беларусь, Республика Кипр, Румыния, США, Саудовская Аравия, Сербия, Сирия, Словения, Сьерра-Леоне, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Центральноафриканская Республика, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Япония.

«ПМЭФ ежегодно принимает представителей более чем из 140 стран, и в первую очередь — это эффективная площадка для продуктивного диалога. Этот год не станет исключением, ведь динамика по подтверждениям участия в Форуме сегодня полностью сопоставима с прошлым 2021 годом», — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.