Ереван, 31 марта, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, требуя вывести из Нагорного Карабаха местные вооружённые подразделения, противоречит сам себе. Об этом 31 марта заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

Он указан на то, что 26 ноября 2021 года в ходе трёхсторонней встречи представителей Москвы, Баку и Еревана Алиев заявил о выполнении сторонами всех условий соглашения от 9 ноября, кроме возобновления коммуникаций. В этом случае непонятно, почему он теперь выдвигает новые требования.

«Вывод Армии обороны из Нагорного Карабаха будет означать вывод армян, и Азербайджан преследует именно эти цели», — сказал Пашинян.

Премьер-министр также обвинил Алиева в искажении положений трёхстороннего соглашения, так как там всё расписано, какие территории должны были покинуть армянские военнослужащие.

Ранее глава Азербайджана неоднократно заявлял, что армянские вооружённые подразделения в Нагорном Карабахе находятся якобы незаконно. При этом он также говорил, что карабахского конфликта больше нет.

Напомним, в Нагорном Карабахе 24 марта сообщили, что азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Фурух. 27 марта в Минобороны РФ сообщили, что Азербайджан отвёл войска, но Степанакерт заявил, что азербайджанские подразделения село освободили, а часть горы Караглух продолжают удерживать.