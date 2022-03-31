Сеул, 31 марта, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Глава переходного комитета избранного президента Южной Корее Ан Чхоль Су призвал к более прочному союзу с США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

Данный призыв он сделал 30 марта в ходе встречи с временным поверенным в делах США в Южной Корее Кристофером Дель Корсо.

По словам представителя Южной Кореи, что двусторонний альянс сталкивается со многими проблемами на фоне усиления напряженности в регионе.

«Правительство Мун Чжэ Ина не смогло должным образом вести внешние отношения из-за своей слабой политики в отношении Северной Кореи», — сказал он во время встречи в своем офисе.

Ан подчеркнул, что дипломатическая стратегия нового правительства должна отличаться от стратегии предыдущего правительства.

«Вот почему нам пора обсудить пути расширения союза Южной Кореи и США от военного союза до экономического союза, научно-технического союза на взаимовыгодной основе», — сказал он.

В свою очередь Дель Корсо отметил, что страны смогут преодолеть различные вызовы, такие как пандемия коронавируса, изменение климата и другие угрозы на базе альянса и глобального партнерства.