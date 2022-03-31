Псков, 31 марта, 2022, 15:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в медицинские учреждения Псковской области госпитализированы 28 человек с COVID-19, что на 11 пациентов больше, чем сутками ранее. Об этом 31 марта сообщили в федеральном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В области, по данным региональной статистики, выявили за сутки 111 случаев заражения коронавирусом, что на 34 случая меньше, чем за 29 марта. Только в Пскове обнаружили 28 новых заболеваний COVID-19.

Как и сутками ранее, смертность в Псковской области за сутки составила три человека. В регионе сократилась смертность от вируса, как основной причины.

При этом вылечился за сутки от ковида 21 человек, что на четыре пациента меньше, чем сутками ранее.

Отметим, что с начала пандемии в Псковской области выявили 107 208 случаев заражения коронавирусом. От ковида скончались 1733 человека, а выздоровел 104 471 человек.