Москва, 31 марта, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Резкого роста цен на недвижимость в 2022 году, скорее всего, не будет. Об этом 31 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Kremlin.ru Марат Хуснуллин

«В стоимости жилья есть два разнонаправленных вектора. Первый вектор связан с удорожанием из-за инфляции… в стройке не такая большая импортная составляющая, но в сопутствующих отраслях она достаточно большая. (Мировая) инфляция стала разгоняться и давить серьёзно на стоимость», — заявил Мишустин.

В настоящее время по ряду позиций удалось сократить рост цен — например, по металлу. Ряд позиций по спекулятивным причинам продолжает расти.

«В среднем мы считаем, что всё-таки рост на уровне инфляции, чуть ниже, я думаю, будет происходить. Такого глобального роста не будет, как нам кажется», — указал он.