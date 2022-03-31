Тбилиси, 31 марта, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 31 марта на своей странице в социальной сети выступил с заявлением, касающемся намерения Южной Осетии войти в состав России.

Ssg.gov.ge На границе Грузии и Южная Осетии

«Это происходит именно то, о чём я всех предупреждал в течение последнего года. Вся эта бордеризация, которую грузинское правительство не заметило, послужила подготовке вопроса об аннексии Цхинвала. Они думали, что если они не будут замечать, то Россия этого не сделает. Анатолий Бибилов одной своей речью бросил в воду многолетнюю пропаганду. Следовательно, мы остались практически без союзников перед лицом этой большой угрозы. Может быть, теперь они одумаются и предпримут шаги к единству и совместной работе с международным сообществом», — пишет Саакашвили.

Напомним, что Грузия в течении многих лет обвиняла Россию и Южную Осетию в так называемой бордеризации — присоединении участков грузинской территории к Южной Осетии.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил о намерении Южной Осетии войти в состав России.