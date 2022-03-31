Ростов-на-Дону, 31 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Ростовской области лечение от COVID-19 в стационарных условиях и амбулаторно получают менее 6 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Лечение в инфекционных стационарах получают 823 ковид-пациента. Состояние 16 человек врачи оценивают как тяжёлое. Коечный фонд занят на 56,4%. В домашних условиях лечение получают 5046 носителей коронавируса.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области масочный режим будет отменён, но пока это вопрос времени. При этом снята большая часть коронавирусных ограничений, действовавших с весны 2020 года. Улучшение эпидемической ситуации позволило с 24 марта полностью возобновить в Ростовской области оказание плановой медицинской помощи и проведение диспансеризаций и профилактических медицинских осмотров.