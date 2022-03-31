Архангельск, 31 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. На Котласской птицефабрики из-за санкций Запада столкнулись с нехваткой импортных ветеринарных препаратов и витаминных добавок, сообщает правительство Архангельской области.

Pixabay.com Курицы

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Однако, по данным ведомства, проблемой это не считают и готовы заменить их продукцией российского производства — они есть на отечественном рынке. Что касается комбикорма и зерна для птиц — их запасы в стране обеспечены до нового урожая 2022 года.

Вместе с тем, как отмечают производители яйца, еще с прошлого года наблюдается рост закупочных цен на комбикорма, зерно, витаминные добавки, ветеринарные препараты. Увеличение цен по некоторым позициям составляет от 40 до 60%. Это естественным образом влияет на себестоимость производства продукции.

«В этих условиях производители рассчитывают на поддержку со стороны государства, которая помогла бы реализовать планы по расширению производства и увеличению выпуска товарного яйца», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в США признали фиаско западных санкций против России.