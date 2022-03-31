Тунис, 31 марта, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Президент Туниса Кайс Сайед заявил о роспуске Палаты народных представителей (парламента) страны. Об этом 31 марта сообщает Babnet.

Президент Туниса Кайс Сайед

По данным журналистов, решение было принято после того, как депутаты парламента провели виртуальную сессию, в ходе которой было принято решение о признании ряда решений президента незаконными.

В частности, депутаты проголосовали за отмену решения президента о приостановлении работы парламента, принятое 25 июля 2021 года. В ответ на это глава государства постановил, что парламент официально считается распущенным до нового голосования.

Как подчеркнул Кайс Сайед, 25 июля 2022 года в стране пройдёт голосование по внесению изменений в конституцию Туниса.