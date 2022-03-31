Москва, 31 марта, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Япония не будет выходить из проекта «Сахалин — 2», поскольку это противоречит концепции ее энергетической безопасности и не требует перевода оплаты поставок газа за российские рубли, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, финансовый аналитик Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Gazprom.ru Проект «Сахалин-2»

«Проект «Сахалин-2» относится к особым видам договора между зарубежной добывающей компанией и государственным предприятием, который регулирует раздел произведенной продукции, в рамках создаваемого совместного предприятия.

Соглашение о разделе продукции (СРП) по проекту «Сахалин-2» было подписано 22 июня 1994 года. Контрольный пакет предприятия (50% плюс одна акция) принадлежит ПАО «Газпром». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Оператором проекта является компания «Сахалин энерджи».

Россия в рамках СРП предоставляет инвесторам на возмездной основе и на определенный срок исключительные права на поиск, разведку и добычу минерального сырья и проведение соответствующих работ за свой счет и на свой риск.

Начиная с 2011 года Россия получает доходы от проекта «Сахалин-2» в виде натуральной доли прибыльной продукции с учетом регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти). Права на получение доходов в объемах, определяемых Минэнерго России, принадлежат ПАО «Газпром».

Проект «Сахалин-2» включает в себя магистральный газопровод от береговых сооружений на побережье острова, завод по сжижению газа и экспортный терминал СПГ. По проекту ежегодно производится 10 млн тонн СПГ, при этом 60% получаемого СПГ потребляется Японией, а 40% передается России.

Проект способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ и является важнейшим для энергетической безопасности Японии.

Накануне цена газа в Европе превысила 1500 за 1 тыс. кубометров впервые с начала марта после поручения президента РФ Владимира Путина принимать оплату от недружественных стран за российский газ в рублях.

Перевода платежей в российские рубли за получаемый СПГ по проекту «Сахалин-2», в связи с включением Японии в список недружественных стран, не требуется. В случае одностороннего выхода японских компаний из российского проекта «Сахалин-2», Японии пришлось бы дополнительно импортировать СПГ на сумму около 15 млрд долларов.

Сегодня через проекты серии «Сахалин» («Сахалин-1» и Сахалин-2») Япония получает 8,8% от общих объемов СПГ и 3,6% сырой нефти. Антироссийские санкции, введенные Японией, затронули 76 граждан и 12 предприятий России.

На фоне санкционных пакетов США и стран ЕС подобные ограничения выглядят более чем скромно», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, из нефтегазового проекта «Сахалин-2» не намерены выходить власти Японии, так как они заинтересованы в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках, заявил премьер-министр этой страны Фумио Кисида.

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