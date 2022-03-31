31 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Светлана Шаповалова, , 14:52 — REGNUM Известие о том, что поручение президента России Владимира Путина проработать и представить механизмы перехода к оплате российского газа за рубли выполнено и скоро они будут представлены общественности, всколыхнуло интернет-пользователей. Люди говорят, как бы ни жаль было европейцев, хватит России терпеть издевательства и санкции. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии в Сети.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Ждем с нетерпением. Интрига должна разрешиться», — написал читатель под псевдонимом «Мечты сбываются».

«Свершилось», — констатирует Евгений Кириллов.

«Воевать так воевать. Иначе и начинать не надо было…» — считает Егор Панкратов.

«Через 2−3 месяца на коленях приползут: хоть за рубли, хоть за золото», — даёт прогноз Сергей Сергеев.

«Европа пусть начинает прорабатывать сценарий, как они будут жить без газа! Ну, тренироваться там, типа как по гражданской обороне!» — предлагает Александр Романов.

«Привет, «немытая Европа». Вы нас в 19-й век «отправили», а мы вас прямиком в средневековье», — иронизирует Катерина по поводу недавних слов президента США Байдена.

Карл Густав Хелльквист. Вальдемар Аттердаг собирает налоги. 1851-1890

«Если не согласятся оплачивать рублями, то нужно остановить поставки. Долго держать фарс Европа не сможет, либо согласится, либо начнет закупать газ у тех стран, которые будут покупать газ в рублях», — отмечает W.

«Я по своей натуре человек незлой и некровожадный. Но за все их санкции и русофобию, ну очень хочу дождаться того момента, когда им перекроют газ. Я понимаю, что простой народ Европы не виноват, но в тоже время и виноват. Сколько наша страна терпела от этих «партнеров» разных гадостей? Я уверен, что, если отключат им газ, 99% россиян отпразднуют это событие. А если еще и к 9 Мая, ну это просто счастье вселенское свалится на россиян», — рассуждает Сергей Михеев.

«Вот и прозвенел 3-й звонок. Представление начинается! Очень ждём «Русского ответа» шакалам», — поддерживает Антон Чижиков.

«Еврорейх своими санкциями только ускоряет этот процесс. Запасаемся попкорном», — советует Я.

«Фантазии имеют обыкновение сбываться. ЕС ведь хотел отказаться от газа. У них теперь есть возможность исполнить мечту», — отмечает Валерий.

«Песец в зимней ещё шубке подкрадывается к обезумевшей Европе», — привел метафору Юрий Деточкин.

«Это просто рынок. Ничего сверхъестественного. Нет денег — нет товара. А оплата в рублях — лишь нюанс, влияние внешнего фактора — распоряжение главы государства — форс-мажорные обстоятельства непреодолимой силы», — считает Сергей.

«Закрывать вентиль, и точка. Месяц купят газ по спотовым ценам, которые поднимутся до 5000 долларов, и напишут депешу в МИД, о капитуляции», — считает Вадим Тимин.

«Ну наконец-то, «око за око, зуб за зуб». Посмотрим, надолго ли хватит буржуев?» — вопрошает Леонид Харл.

Буржуй Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Механизм покупки газа за рубли наглядно описала участница телеграм-чата ИА REGNUM Карина Терентьева:

«Вы, когда на отдых едете, где валюту покупаете? Правильно — идете в банк, платите рублики, а вам — валюту. Тут так же — они дают РФ еврики, покупая на них рублики, и рублики Газпром принимаем в счёт оплаты за газ. Что мы получаем на выходе? И рублики в стране, и еврики. И они заморозить валюту не могут, как это делают с помощью санкций. То есть страна при деньгах. Еврики мы (если надо) потратим в дружественных странах, где без проблем принимают эту валюту. И будет для обмена своим».

«Нужно все продажи ресурсов перевести на рубли. Газ — это только начало, как говорил Путин», — напомнила Светлана.

«Дай Бог Путину терпения и сил всё это давление выдержать, особенно от своих внутренних врагов — до внешних! Очень сложно ему сейчас, нужно молиться, чтобы все решилось так, как он задумал», — поделилась Стелла Пилия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин потребовал платы за газ в рублях. Ряд европейских стран заявили об отказе. О том, что Газпром действительно прорабатывает возможность полной остановки поставок газа «недружественным странам» и оценивает последствия такого шага», сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

В Кремле известили, что Путину представлены проработанные механизмы перехода к оплате российского газа за рубли, вскоре их обнародуют.

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