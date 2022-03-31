Петрозаводск, 31 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Республике Карелия отмечается существенный рост числа инфицированных коронавирусом. За минувший день положительные тесты на COVID-19 получил 151 человек, в том числе 24 ребенка, сообщил 31 марта региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, среди новых случаев 74,8% заразившихся не проходили вакцинацию.

«Практика показала, что решение о сохранении масочного режима в Карелии, было правильным. Для того, чтобы сохранить и улучшить коллективный иммунитет, надо вакцинироваться и ревакцинироваться. Это аксиома!», — подчеркнул Охлопков.

Он также указал, что в ковидных стационарах на данный момент получают лечение 426 пациентов, в состоянии средней тяжести — 396 человек, в тяжёлом — 27, и все они не были вакцинированы от коронавируса.

«В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь трех крайне тяжёлых больных», — добавил чиновник.

Всего с начала пандемии в Карелии зарегистрированы 131 308 инфицированных коронавирусом, в том числе 17 186 детей. Из них выздоровели с начала пандемии 125 657 человек, в том числе 17 118 детей, а за последние сутки — 269 из ранее зараженных. Умерло 1459 пациентов с ковидом, в том числе одну смерть зарегистрировали 30 марта.