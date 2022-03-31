Геленджик, Краснодарский край, , 13:52 — REGNUM Два туристских маршрута будут обустроены в Геленджике к началу летнего сезона, сообщили 31 марта в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«В прошлом году только за летний период Геленджик посетили 1,8 миллиона туристов и 504 тысячи экскурсантов. В этом году, в условиях санкционного давления, мы ожидаем существенное повышение спроса на отдых внутри страны. И Геленджик, и другие курорты должны быть готовы предложить туристам как пляжный отдых, так и достойную альтернативу», — привела данные на совещании в Геленджике врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

На данный момент на территории Геленджика создано 12 туристских маршрутов. Два новых маршрута создадут к популярным у туристов Пшадским и Плесецким водопадам, причем пользоваться маршрутами гости смогут уже с 1 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, на майские праздники в Краснодарском крае ожидают около 600 тысяч туристов. С начала года Геленджик принял уже около 100 тысяч гостей.