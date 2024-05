Вашингтон, 31 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Американская газета The Washington Post признала вслед за The New York Times подлинность переписки, обнаруженной на ноутбуке сына нынешнего президента Джо Байдена Хантера, хотя ранее указывала на поддельный их характер, сообщает New York Post.

Ben Stanfield Хантер Байден

В статье издания указывается, что два эксперта по безопасности использовали криптографические подписи от Google и других технологических компаний для проверки почти 22 тыс. электронных писем за период с 2009 по 2019 год, в том числе сообщения, связанные с противоречивыми зарубежными деловыми отношениями Хантера Байдена.

В некоторых проверенных электронных письмах речь шла о сделке, которую сын президента Байдена заключил с конгломератом CEFC China Energy. За нее Байден получил почти $5 млн.

Другие письма касались его работы в украинской энергетической компании Burisma Holdings. За эту работу Хантеру Байдену платили $83 тыс. 333 доллара в месяц или $1 млн в год.

В октябре 2020 года издание New York Post подготовило эксклюзивный материал о переписке Хантера Байдена. Сведения для этого материала издание получило с копии жесткого диска с оставленного сыном Байдена ноутбука.

Впоследствии в The Washington Post, после проведения работ по проверке подлинности этих материалов, заявили, что им «не удалось проверить или аутентифицировать эти электронные письма», они также указали на то, что имеются «опасения, что электронные письма могут быть частью более широкой дезинформационной кампании» России.

Ранее подлинность содержавшейся на ноутбуке переписки подтвердили в The New York Times.

