Москва, 31 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В России рассматривается схема, при которой Германия сможет платить за газ в валюте через Газпромбанк, а валюта затем будет конвертироваться в рубли. Об этом заявил 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Рассматривается. Все детали были доведены до сведения коллег в Берлине», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, о схеме оплаты газа президент России Владимир Путин говорил и со своими итальянским и французским коллегами.