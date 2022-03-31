В Тамбовской области за сутки госпитализированы 33 ковид-пациента
Тамбов, 31 марта, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 33 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Kolomnagrad.ru
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31 марта выявлено 207 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 111 тыс. 319 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 105 тыс. 411 пациентов, в том числе 89 — за последние сутки.
За весь период скончались 2338 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая.