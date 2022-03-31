Астрахань, 31 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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31 марта выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлен 114 тыс. 671 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 110 тыс. 364 человека выписаны после курса лечения, в том числе 151 — за последние сутки.

За весь период скончались 2956 человек. Подтверждено два новых летальных случая.