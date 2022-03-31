Ульяновск, 31 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области резко увеличилось количество новых летальных исходов от ковида. Такие сведения приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 31 марта, в Ульяновской области жертвами пандемии коронавируса стали 4558 человек. В том числе 30 марта скончались семь ковидных больных, в то время как 29 марта умер один пациент с коронавирусом. Уровень смертности в регионе составил почти 2,33% (от числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом).

В то же время в Ульяновской области победили коронавирус 190 153 человека, из них 30 марта вылечились 185 человек (29 марта — 207 человек). Доля выздоровевших в настоящее время составляет 97%.

Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 972 692 лабораторных теста на коронавирус, официально подтверждено 195 998 случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля во всех муниципальных образованиях Ульяновской области пройдёт единая физкультурно-спортивная акция «Зарядка для всех!» Инструкторы и тренеры продемонстрируют комплексы упражнений для зарядки и динамической паузы.