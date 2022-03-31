Кабул, 31 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на открытии проекта канала Куштепа в афганской провинции Балх заявили, что строительство этого канала протяженностью более 280 км обойдётся в 60 миллиардов афгани, которые будут выплачены из государственных доходов.

Oxam Кабул. Афганистан

Проект планируется реализовать в три этапа в течение шести лет.

Мулла Абдул Гани Барадар, заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что благодаря эксплуатации канала Афганистан станет самодостаточной страной в сфере сельскохозяйственного производства.

Должностные лица Национальной компании развития, которая реализует проект, говорят, что канал будет орошать 3 миллиона джерибов земли (1 джериб — 2000 кв. м) в провинциях Балх, Джаузджан и Фарьяб и обеспечит работой около 250 000 человек.

Рияд-ад-Дин Шарифи, заместитель директора компании, сообщил, что работы по проекту началась ещё до утверждения окончательного плана. По словам Шарифи, этот канал берёт начало в уезде Калдар провинции Балх и, пройдя через провинцию Джаузджан, заканчивается, в уезде Андхой провинции Фарьяб.

Жители провинций Джаузджан, Балх и Фарьяб говорят, что если проект будет реализован, то проблемы в сельском хозяйстве северных провинций будут в значительной степени решены.