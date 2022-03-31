Уфа, 31 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Больше всего за неделю в Башкирии подорожала соль. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Башстата.

Tbn-tv.ru Соль

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Данные приводятся по состоянию на 25 марта.

За неделю соль в регионе выросла в цене на 23,4%. Средняя цена этого продукта в Башкирии составила 15 рублей за 1 кг. На 20,8% подорожал лук репчатый (37,95 рублей за кг). Капуста стала дороже на 19,2% (83,17 рублей за кг).

Также в регионе подросли цены на морковь, рис шлифованный, картофель. Сахар подорожал на 2,9%. А вот огурцы свежие упали в цене на 10,4%. Средняя их цена в регионе составила 139,83 рублей за 1 кг. Также в Башкирии немного подешевели помидоры свежие, консервы мясные для детского питания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ажиотаж в продовольственных магазинах Башкирии постепенно спадает.