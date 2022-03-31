Владимир, 31 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 42 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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31 марта выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом — на девять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрирован 147 тыс. 321 случай заражения.

После выздоровления выписаны 134 тыс. 210 пациентов, в том числе 2051 — за последние сутки.

За весь период скончались 3355 человек. Подтверждено три новых летальных случая.