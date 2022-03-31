Чебоксары, 31 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Чувашии сохранилась тенденция снижения вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и сократилось суточное число летальных исходов. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 31 марта, всего в Чувашии официально выявлен 76 851 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 30 марта лабораторно подтверждено 68 случаев инфицирования, 29 марта — 75. Напомним, что менее 80 случаев заражения SARS-CoV-2 в Чувашии стали регистрировать с 24 марта.

Количество вылечившихся от ковида в республике достигло 59 905 человек, доля выздоровевших в настоящее время составляет почти 88%. Из них 30 марта выписаны в связи с выздоровлением 503 человека, в то же время госпитализированы в больницы 37 ковидных больных.

Число жертв пандемии растёт. Всего в Чувашии скончались 4552 пациента с коронавирусом, в том числе 30 марта — два человека (29 марта — четыре человека).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2022 году продолжается программа модернизации здравоохранения будет отремонтировано 37 объектов первичного звена, начнётся строительство поликлиники в Канашском районе.