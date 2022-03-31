Красногорск, 31 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 184 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 31 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 116 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 505 человек выздоровели после COVID-19.