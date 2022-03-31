Москва, 31 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Ростуризме ожидают, что внутренний турпоток в мае-сентябре 2022 года вырастет от 4% до 30% в зависимости от региона и суммарно превысит 31 млн человек. Об этом сегодня, 31 марта, заявила глава ведомства Зарина Догузова, сообщили в АТОР.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

Большинство туристов, по прогнозам Ростуризма, этим летом будет отдыхать на море (около 60%). На втором месте — культурно-познавательный туризм (20%). На третьем месте — активный отдых в горах, походы, сплавы и т. д.

Самый большой рост турпотока в 2022 году ожидается на юге России — около 30% в сравнении с 2021 годом. Планируется, что там за пять месяцев отдохнут 8 млн человек.

В 2022 году в туротрасли будут работать более 2,7 млн человек. В летнем сезоне туристов готовы принять 17 тыс. 648 гостиниц. Догузова отметила, что все регионы России готовы начать туристический сезон с 1 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, самые популярные регионы России, лидирующие по количеству отдыхающих, — это Москва, Краснодарский край, Подмосковье, Санкт-Петербург, Крым и Татария.

Читайте также: Ростуризм назвал регионы-лидеры по внутреннему турпотоку