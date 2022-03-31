Донецк, 31 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм, сообщили 31 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению… населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.