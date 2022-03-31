31 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Выведение США российских удобрений из-под санкций — пример того, как запрет превратился в преференцию, считают в Сети.

Светлана Шаповалова, , 12:54 — REGNUM Известие о том, что в США спустя месяц после введения санкций в отношении России решено приравнять российские минеральные удобрения к товарам первой необходимости (наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями), чтобы не допустить включения их в санкционный список, активно обсуждают в интернете. Люди считают, что теперь нашему государству нужно всё продавать недружественным странам за рубли и дорого. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Минеральные удобрения Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Ужасные и кровавые антироссийские санкции! И как дальше жить?» — иронизирует Сергей.

«Отмена санкций началась», — считает Михаил.

«И это — страна с якобы первой в мире экономикой? Они же рассказывали, что санкции уничтожат Россию и только укрепят США», — напомнила Светлана.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вся сущность пиндосии: подайте нам то, что нам нужно. А вот хреном личико не намазать?» — иронизирует Александр.

«Макдоналдс» шепнул, что, может, и у себя дома закрыться, да?» — спрашивает Андрей.

«Продадим! Но теперь за рубли!» — предлагает Игорь.

«Покупайте наш навоз за рубли», — поддерживает Сергей.

«Да теперь запросто просто использовать удобрения в качестве контрсанкций», — считает Марина Дубникова.

«Отказаться продавать странам, поставляющим летальное оружие. Пусть перекупают у третих стран — так поддержим тех, кто поддержал нас, удержим высокие цены, поднимем инфоволну. Сплошные преференции», — рассуждает Дмитрий.

«Сначала должно последовать на весь мир признание, что собирались уничтожать русских биооружием, затем — извинения, сдача ядерного оружия, роспуск НАТО, ну, а потом за рубли можно и продать — только очень дорого. А нет — голодайте …» — предлагает Ольга Михайлова.

В комментариях не обошлось без отсылки к умственным способностям американских чиновников.

«Плохо у них с мозгами, это очевидно…» — предположила Марина.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США действительно первая мире страна по экономике? Или они сами это придумали?» — вопрошает Елена.

Были и те, кто категорически не согласен с тем, чтобы продавать США минеральные удобрения.

«Не продавать им никаких удобрений! Столько вреда они нам сделали, ещё им удобрения отпускать. Найдутся покупатели другие. Сколько Россия будет себя унижать? Нам в лицо плюют, а мы утремся и все, что им угодно, делаем. Должно же быть чувство собственного достоинства», — считает Галина.

«Сначала пусть вернут награбленное у нас все англосаксы! Вообще безмозглые наглецы!» — заявила Юлия Николаева.

«Как хорошо пристроились, захотели — ввели санкции, поняли, что оплошали, — отменили, замечательно. Думаю, ВВ так просто это не оставит, ни в коем случае», — считает Юлия Каракосова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что власти США вывели российские удобрения из-под санкций, чтобы избежать дефицита химической продукции, известил 31 марта «Коммерсантъ».

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