Салехард, 31 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 31 марта за сутки госпитализировали четыре человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 83 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за сутки 37 ямальцев. Заразились коронавирусом 78 человека — на четыре меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых девять вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 31 марта зарегистрировано 135 413 случая заражения коронавирусом, выздоровели 133 558 человек, 1033 скончались.