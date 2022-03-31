Москва, 31 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Ситуация с обеспечением лекарствами в России стабильна. Об этом в ходе выступления в ОНФ заявил замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев.

Лекарства

«В настоящее время ситуация на рынке лекарственного обеспечения стабильна», — сказал Глаголев.

По его словам, зарубежные производители препаратов на сегодняшний день не уведомляли российскую сторону о планах прекратить поставки своей продукции: «Отдельные заявления касались прекращения поставок безрецептурных лекарственных препаратов, препаратов имеющих множество аналогов, но все препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим, на которых строится система здравоохранения <…> остаются на нашем рынке».