Воронеж, 31 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Двое жителей Лисинского района Воронежской области задержаны по подозрению в незаконной охоте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 31 марта.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Оружие браконьеров

Браконьеров вычислили и задержали сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области. Супруги 35 и 38 лет были задержаны в Подгоренском районе.

По предварительным, в ночь на 30 марта подозреваемые прибыли в лесополосу у села Семейка Подгоренского района Воронежской области, где незаконно отстрелили четырёх косуль. Туши погрузили в багажник автомобиля. Около 03:20 на 636 км автодороги М-4 «Дон» данный автомобиль под управлением 38-летней женщины был остановлен инспекторами ОБДПС ГИБДД ГУ. Женщина нервничала, и сообщила, что забыла водительское удостоверение.

При осмотре салона полицейские обнаружили и изъяли: охотничье ружье со снаряженным магазином, глушителем и тепловизором, боеприпасы и нож, четыре туши косули. Позже был задержан 35-летний супруг женщины, который двигался на грузовом автомобиле в сторону Лисок.

В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Мужчина задержан, его супругу отпустили под подписку о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.