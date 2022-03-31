Москва, 31 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Спрос на сахар в России упал более чем в два раза. Об этом в эфире программы «Поздняков» на телеканале НТВ сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Lauri Andler Сахар

По его словам, правительство определило «эталонную» неделю уровня цен и спроса — с 12 по 18 февраля, до начала спецоперации в защиту ДНР и ЛНР и введения западных санкций.

«К эталонной неделе, мы 26 марта проводили аналитику, по сахару [спрос] всего лишь плюс 15% то есть спрос упал более чем в два раза», — сказал Евтухов.

Он отметил, что спрос на соль сохраняется на уровне плюс 35% к «эталонной» неделе: «Неделя к неделе на все продукты питания спрос снизился почти на 15%, а на позиции, которые были более всего востребованы — крупы, мука, масло — по ним [спрос] минус 35%. Ситуация успокоилась».