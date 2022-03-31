Ростов-на-Дону, 31 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 801 случай заражений коронавирусом, выписаны с выздоровлением 720 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые носители коронавируса выявлены во всех 55 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (111), Таганроге (55), Шахтах (34), Каменском районе (30), Азове (29), Верхнедонском (25), а также Белокалитвинском, Зерноградском, Неклиновском и Чертковском районах (по 24). Более 25% заразившихся — люди старше 66 лет, 12,6% — дети.

Жертвами COVID-19 стали три женщины в возрасте от 47 до 74 лет и двое мужчин в возрасте 73 и 76 лет.

С начала пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 362 944 человека, выздоровели 346 335 человек. Справиться с COVID-19 не смогли 10 740 пациентов.