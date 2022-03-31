Петропавловск-Камчатский, , 12:12 — REGNUM На Камчатке в два раза поднялись цены на фруктовые соки. Фотографии с ценниками разместил телеграм-канал «Камчатка №1».

Цены Rotfront.su

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До подорожания 2-литровый пакет мультифруктового сока «Добрый» стоил 235 рублей. Сейчас его цена подскочила до 410 рублей.

«Камчатцы задаются вопросом: почему так, если власти говорят, что запасов продуктов питания в регионе достаточно?» — написали в телеграм-канале.

Сок в магазине на севере Приморья Алексей Иванов © ИА REGNUM

На севере Приморья 2-литровый пакет мультифруктового сока «Добрый» продавался 31 марта за 172 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время в РФ спрос на сахар вернется в рамки нормы. Об этом 31 марта заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.