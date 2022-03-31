Мадрид, 31 марта 2022, 12:09 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что, несмотря на единодушную критику парламентских групп в Конгрессе депутатов, позиция Испании по Сахаре не является «поворотом или разворотом». Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес
Педро Санчес
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По его словам, решение Испании явлется лишь «ещё одним шагом» в позиции, которую Испания уже занимала и которая позволила возобновить отношения с Марокко.

В ходе более чем восьмичасового обсуждения вопросов, посвященных Европейскому совету, экономическому кризису и Западной Сахаре, Санчес заявил, что предложение о самоопределении Сахары, представленного Марокко ещё в 2007 году, уже приветствовалось экс-премьерами Хосе Луисом Родригесом Сапатеро и Мариано Рахоем. Санчес считает, что решение Испании соответствует международному праву и послужит разрешению почти полувекового конфликта «взаимоприемлемым» для сторон способом.

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