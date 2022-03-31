Буэнос-Айрес, , 12:28 — REGNUM Аргентинский космический проект Solar54 запустит в провинции Ла-Риоха тренировочную станцию, имитирующую условия жизни на Марсе, для подготовки учёных и космонавтов. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Проект марсианской станции Solar54. Аргентина (сс)Solar54argentina

Местом строительства был выбран национальный парк Лос-Колорадос, поскольку природные условия там максимально схожи с марсианскими. Станция из шести куполов станет международным центром подготовки учёных, инженеров и космонавтов.

Станция будет состоять из шести куполов: один рассчитан на выращивание овощей в гидропонной системе, другой смоделирует помещение для разработки наноспутников, ещё три купола будут выполнять функции жилого помещения, центральный купол станет центром связи и координации полётов.

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